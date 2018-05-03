В Мариуполе налоговики изъяли фальсифицированный алкоголь на 650 тыс. гривен. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сотрудники налоговой милиции пресекли продажу фальсифицированного алкоголя и изъяли из незаконного оборота партию алкогольных напитков на сумму около 650 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Донецкой области.
Как отмечается, в рамках проведения операции «Акциз-2018» налоговая милиция пресекла деятельность по незаконной реализации алкогольных напитков. В ходе расследования были установлены места хранения алкоголя, который в дальнейшем реализовывался через торговую сеть Мариуполя.
«По результатам проведенных обысков мест хранения и реализации фальсифицированной подакцизной продукции обнаружено и изъято спиртосодержащей жидкости на сумму около 650 тыс. грн», – говорится в сообщении фискальной службы.
Продолжается досудебное расследование.
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