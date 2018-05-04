Зоопарк в Мариуполе: Покормить, пожарить, погулять (Фото). Новости

В Мариуполе в пойме реки Кальчик расположен «Парк дикой природы», включающий в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», зоопарк с первых же дней после своего открытия стал излюбленным местом отдыха для взрослых и детей. Это – настоящий городок, от посещения которого удовольствие получают все без исключения посетители.

Львы, тигры, леопарды, разгуливающие в просторных клетках… Косолапые Чук, Потап и Настя, которая очень любит купаться под душем… Волки, лисицы, енотовидные собаки… Длинношеи страусы, вышагивающие, словно большие балерины… Ламы и верблюды, меланхолично наблюдающие за посетителями… Упрямые ослики Костя и Катя… Павлины, яркой радугой распускающие хвосты… Беркуты и орлы, зорко глядящие вокруг себя…Изящные лебеди и суетливые утки, плавающие по прозрачной глади озера… По аллеям парка свободно разгуливают страусы, верблюд, павлины…

Перечислить всех четвероногих и пернатых местных жителей трудно. Сколько именно их всего затрудняется сказать даже директор зоопарка Савелий Вашура. «Я не считаю, сколько их – множество птиц, домашних животных, диких. Животных брали и месячных, и даже таких, которым было всего по 15 дней – тигров, леопардов. Кормили из соски. Медведицу Настю привезли из Винницы, а Чука обменял на птиц. Его брат сейчас выступает в чешском цирке. Потап стал первым мишкой, родившимся в нашем зоопарке. В январе ему исполнилось 5 лет», – говорит директор.

Нынешний 2018 год для зоопарка «урожайный». Один верблюжонок родился в марте, второй – несколько дней назад, 25 апреля. Малыш живет в вольере вместе с двумя крохами-телятами – Борькой и Зорькой. Борька родился 10 апреля, а Зорька – 15-го. Всех троих кормят из соски, по графику. Молоко для малышей дают коровы Чернушка и Марта.

Медвежонок Балу, родившийся 14 января, – балованный обожаемый питомец. Косолапого кроху уже приучают кушать из миски. Малыш смешно злится на поводок, на котором его водят гулять, желая вырваться. До недавних пор баловень бегал по аллейкам свободно, но повадился пролазить в клетки к копытным. Те пугались мохнатого гостя, и работники парка, опасаясь, что малыша могут ударить рослые «товарищи», стали выгуливать медвежонка на поводке.

Обслуживают четвероногих и пернатых питомцев шесть человек. Работы здесь много. Животных надо покормить (удовольствие не из дешевых – только на кормежку хищников уходит 150 кг мяса в день), почистить клетки, проследить, чтобы в поилках была свежая вода, заняться малышами. Как поделилась работница парка Наташа, рабочий день начинается с 7 утра и заканчивается в 5-6 часов вечера. «Устаем физически, но получаем огромное удовольствие от своей работы. Сюда идут работать только те, кто любит животных. Без души, без любви с ними нельзя, ведь они очень чувствуют отношение к себе», – говорит Наташа.

Мариупольский зоопарк стал воплощением детской мечты Савелия Вашуры. «Когда-то маленьким мальчишкой я мечтал об этом деле, но взять какую-нибудь обезьянку или тигра тогда было немыслимо. Сейчас же можно все – почему бы и не заниматься этим? И не просто что-то делать, а в больших масштабах, чтобы это нравилось людям, и они были довольны», – объясняет директор.

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