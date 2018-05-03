РФ заблокировала расширение миссии ОБСЕ на Донбассе. Новости

Делегация России в ОБСЕ снова заблокировала расширение миссии этой организации на весь неконтролируемый Украиной участок границы с РФ. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба МИД Украины.

При этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ продлили мандат миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».

«Поддерживая продление мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата Миссии на весь участок границы, прилегающую к временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в сообщении.

В МИД считают, что такие действия РФ свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало РФ выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям.