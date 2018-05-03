В Славянске задержан мужчина по подозрению в убийстве приятеля. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) по подозрению в совершении умышленного убийства правоохранители задержали 29-летнего жителя Славянского района. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, 18 апреля этого года в полицию обратилась жительница села Маяки (Славянский р-н) с заявлением об исчезновении 28-летнего сына. В ходе следствия правоохранители выяснили, что к исчезновению парня может быть причастен его ранее судимый односельчанин.

Опрошенный правоохранителями мужчина рассказал, что 13 апреля, во время застолья между приятелями возникла ссора и он несколько раз ударил друга по голове камнем, после чего перенес его в поле, а на четвертый день после совершенного преступления отнес тело в лес, где и закопал.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Труп мужчины с явными признаками насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Задержанному готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении прокуратуры.

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