Между Мариуполем и Волновахой запустят новые пригородные поезда (Фото). Главная

«Укрзализныця» работает над вопросом полноценного пригородного сообщения между Мариуполем и Волновахой (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 3 мая, сообщил на своей странице в Facebook директор регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев.

«Работаем над вопросом запуска полноценного пригородного сообщения для жителей Мариуполя, Кальчика, Карани и Волновахи с Велико-Анадолью. Еще один большой шаг ПАТ УЗ в вопросе транспортного сообщения Донецкой области», – пишет Бугаев.

По его информации, запуск намечен на конец мая - начало июня этого года.