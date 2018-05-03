В Дружковке лиц с инвалидностью учили отстаивать свои права. Новости

В Дружковском инновационном центре развития для молодежи и детей состоялся тренинг для людей с ограниченными возможностями. Организатором стало «Правозащитное движение Донбасса» – коалиция организаций по вопросам прав людей с ограниченными возможностями, сообщает «Дружковка на ладонях».

В ходе тренинга поднимались вопросы юридического характера и разного рода проблемы людей-инвалидов. Свою консультацию предоставил харьковский юрист Андрей Пекаренин. На тренинге группы выяснялись пути решения проблем жилья, оформления выплат, доступности общественно значимых учреждений, правила оформления предпринимательской деятельности для людей с инвалидностью.

Андрей Пекаренин отметил, что для рассмотрения всех вопросов не достаточно 2-х часов тренинга. Деятельность в данном направлении не может идти по схеме «вопрос-ответ», их нужно рассматривать более глобально. Многим не хватает не только знаний своих конституционных прав, но и уверенности в себе и в том, что человек сможет самостоятельно себя защитить в рамках закона. «Подобные тренинги проводятся по мере поступления проблем. В некоторые города мы еще обязаны вернуться, так как я считаю, что не все социальные проблемы были рассмотрены», – рассказал Пекаренин.

Источник: «Дружковка на ладонях»