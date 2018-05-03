В Северодонецке авто въехало в магазин (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) легковой автомобиль врезался в стену магазина и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Отмечается, что ДТП произошло 29 апреля, пострадавших в результате не было.

Экипаж полиции, прибывший по вызову, обнаружил повреждения стены магазина и металлических конструкций возле него. На местах удара инспекторы обнаружили остатки белой краски.

«Пообщавшись с возможными свидетелями происшествия, правоохранители установили, что ДТП совершил автомобиль Daewoo Lanos, за рулем которого находилась женщина. Также свидетели запомнили номер машины, по которому полицейским и удалось разыскать вероятную виновницу ДТП», – говорится в сообщении.

Относительно 36-летней гражданки патрульные составили два протокола по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и статьей 122-4 КоАП (оставление места совершения ДТП).