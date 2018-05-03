На Донетчине внедрят проект неформального образования детей по опыту Литвы, – Жебривский. Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) будет внедрен пилотный проект неформального образования для детей, который успешно действует в Литве уже на протяжении многих лет. Об этом сегодня, 3 мая, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Об этом, по словам главы области, договорились во время визита на Донетчину представителей Литвы. Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, депутат Сейма Гинтарас Степонавичюс и вице-министр образования и науки Литовской Республики Гражвидас Казакявичус посетили Краматорск, Бахмут и Авдеевку. Там они пообщались с педагогами, общественностью, представителями местного самоуправления.

«Литва – один из самых больших друзей Украины. Это в очередной раз доказали ее представители. Договорились о том, что совместно реализуем ряд проектов – инфраструктурных, медицинских и образовательных. В частности, в Бахмуте будет внедрен пилотный проект так называемого неформального образования для детей, который успешно действует в Литве уже на протяжении многих лет. Этот год уйдет на подготовку проекта, а в 2019 году он будет реализован», – написал Жебривский.

Кроме того, добавил председатель ДонОВГА, на встрече договорились об организации образовательных поездок педагогов в Литву, а также налаживании прямых контактов между украинскими и литовскими школами.