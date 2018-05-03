Операция объединенных сил: что изменится на Донбассе?. Новости

30 апреля, в 14:00 официально была начата Операция объединенных сил (ООС). В особенностях разбирались представители «Донбасс SOS».

Как теперь называется происходящее на Донбассе?

БЫЛО:

Антитеррористическая операция, начатая в соответствии с Указом Президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года онеотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины» от 14 апреля 2014 № 405/2014.

СТАЛО:

Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или Операция объединенных сил предусмотрены Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Кто теперь руководит?

БЫЛО:

Штаб Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей который возглавлял генерал-лейтенант Михаил Забродский.

СТАЛО:

Теперь руководят военные, а именно:

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины во главе с Начальником Генштаба – Главнокомандующим ВСУ, генералом Виктором Муженко.

Осуществляет стратегическое руководство силами и средствами по проведению операции.

Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины

Осуществляет непосредственное руководство операцией в Донецкой и Луганской областях, а именно через соответствующие органы военного управления осуществляет:

планирование, организацию и контроль выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

направление, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны.

Командующий объединенных Сил (на данный момент генерал-лейтенант Сергей Наев) назначается Президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Полномочия определяются Положением «Об Объединенном оперативном штабе Вооруженных Сил Украины» (подписан, но не опубликован).

Именно ему на время проведения таких мероприятий подчиняются все военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие лица, которые привлекаются к операции решения является обязательными к исполнению

Каковы полномочия?

БЫЛО:

Ранее действия, которые могли осуществляться лицами задействованных к проведению АТО, ограничивались действующим законодательством Украины и непосредственно статьей 15 Закона Украины «О борьбе с терроризмом».

СТАЛО:

Не смотря на то, что перечень прав с первого взгляда не особо отличается, можно быть уверенными – теперь о нарушении своей свободы передвижения не поспоришь.

Среди применимых и допустимых прав всех подразделений, задействованых в операции (ВСУ, МВД, Нацгвардия и т.д):

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению операции, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий;

задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции Украины;

проверять у граждан и должностных лиц документы удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими грузов;

временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности и объектов;

входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия(достаточно устного!!!)), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Как определена територия?

БЫЛО:

Донецкая и Луганская области Приказом АТЦ при СБУ № 33/6 / а от 07.10.2014р. «Об определении районов проведения АТО и срока ее проведения» определялись как территория проведения антитеррористической операции, вместе с тем Распоряжение Кабинета Министров №1275 определило перечень населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция, а Распоряжение Кабинета Министров Украины №1085 предусмотрело перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Именно на Распоряжение №1085 ссылается Кабмин в вопросе осуществления выплат адресной помощи переселенцам. Распоряжения на 01.05.2018 является действительным. Будет ли отмена, пересмотр или урегулирование? Пока остается только гадать.

СТАЛО:

Согласно «новым правилам» деление становится интересней.

Теперь называя ту или иную территорию мы будем использовать: «оккупированная территория», «район проведения операции», «район ведения боевых действий», «зона безопасности», «районы ограниченного» и «запрещенного доступа».

Оккупированные территории – это части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль, а именно: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, примыкающие к сухопутной территории, а также недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.

Внимание! Границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются Президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На данный момент такой перечень не утвержден.

Район проведения операции – собственно вся Донецкая и Луганская область. Нижеуказанное базируется на информации, опубликованной Министерством Обороны Украины 28 апреля 2018 года.

Основаниями допуска в район проведения операции для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, являются:

проживание в районе проведения операции Объединенных сил человека, который пытается въехать (выехать) на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

расположение в районе проведения операции Объединенных сил места захоронения близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

смерти близких родственников или членов семьи в районе проведения операции объединенных сил, что подтверждается соответствующими документами;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящихся в районе проведения операции Объединенных сил;

необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;

необходимость выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);

освобождение из мест лишения свободы, на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины;

наличие специального пропуска ;

осуществления поездок в район проведения операции Объединенных сил для трудовой деятельности, обучения, научной деятельности, культурной или религиозной целью, оздоровления, сопровождения ребенка в общеобразовательных или дошкольных учебных заведений и тому подобное.

Перечень оснований может уточняться.

В свою очередь, также указанны случаи отказа в предоставлении допуска в район проведения операции Объединенных сил, а именно:

если лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения;

когда паспорт гражданина является поддельным, испорченным или принадлежит другому лицу;

когда есть имеющиеся сведения о содействии лицом совершения правонарушения;

в случае реальной угрозы жизни и здоровью и введении КРАСНОГО режима пребывания как в районе боевых действий, так и в зонах безопасности.

«Вместе с тем, если речь идет о всей территории Донбасса, подобное вызывает обеспокоенность, даже не смотря на схожесть мероприятий предусмотренных Законом “О борьбе с терроризмом”.Ведь, как мы видим — указывается о наличии специального пропуска, возможности отказа в допуске при особом, красном режиме… Значит ли это, что ужесточатся проверки на въезде в область? Речь идет только об автомобильных путях или относится и к железной дороге? Пока что не известно», – указывают общественники..

Район боевых действий – район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения Вооруженных Сил Украины, другие военные формирования и правоохранительные органы выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника в глубину территории государства. Установлен красный режим (далее подробно)

Основания допуска:

проживание в районе боевых действий, или проживание близких родственников, членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

пересечение линии соприкосновения с целью входа (выхода), въезда (выезда) с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей;

смерти близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, что подтверждается соответствующими документами;

наличие права собственности на объекты недвижимости, находящихся в районе проведения операции;

необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД)

освобождение из мест лишения свободы, на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины;

осуществление поездок в район проведения операции Объединенных сил для трудовой деятельности с целью восстановления инфраструктуры населенных пунктов, оказания медицинской и социальной помощи;

наличие специального пропуска установленного образца.

Перечень может уточняться.

На данный момент речь идет о 194 населенных пунктах в Донецкой области и 67 населенных пунктах в Луганской области. Перечни официально не опубликованы.

Зона безопасности – по информации Минобороны в «зону безопасности" попали населенные пункты Виноградное, Курахово, Очеретино, Розовка, Волчеяровка, Белая Гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль государственной границы, ур.Чернявка, вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей, Ольгинка, вдоль административной границы Донецкой и Харьковской областей, Знаменка, вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, Камышеваха, вдоль административной границы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморськое.

Здесь действует особый порядок, который предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий, необходимых для осуществления операции.

Границы зон безопасности, прилегающих к району боевых действий, определяются начальником Генерального штаба.

Здесь же может быть создано район ограниченного доступа и район запрещенного доступа, что принимается решением Командующим Операции.

Район ограниченного доступа – допуск в этот район осуществляется по решению Командующего объединенных сил, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников) в полномочия которых входит обеспечение соблюдения порядка пребывания в районах проведения операции Объединенных сил и на объектах, находящихся под их охраной ( оперативным управлением).

Район запрещенного доступа – допуск осуществляется на основании установленных образцов пропуска, по решению командующего объединенных сил

«В каком варианте будет получаться разрешение: через какой орган, на какой период, сколько времени на это будет уходить и какие документы нужны – неизвестно. Аналогичные вопросы касаются и пропуска», – поясняют юристы.

Рубеж изоляции – определенные решением Командующего объединенных сил места, участки местности, прилегающие к району проведения операции, району боевых действий, где осуществляется проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность, осуществляется личный осмотр граждан, вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся.

Также, никуда не пропадут блокпосты.

«Какая разница (техническая, в осуществлении прав относительно граждан и т.д.) между рубежом изоляции и блокпостом – под вопросом», –.считают общественники.

Что такое режим пребывания и какие они есть?

Режим который определяет свободу вашего передвижения, доступа к отдельным районам, а также применимых к вам действий. Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах или во всей зоне безопасности решением Командующего объединенных сил.

Есть 3 режима пребывания:

Зеленый – пребывание не ограничено, кроме отдельных районов (ограниченного и запрещенного доступа)

Желтый – доступ по документам и с условием осмотра вещей, транспортных средств. Режим будет устанавливаться на рубеже изоляции и районе ограниченного доступа

Красный – пребывание лиц, движение транспорта ограничено либо запрещено, допуск осуществляется по пропускам.

«И вновь, как получать пропуска и как режимы соотносятся с определенными районами – неизвестно. Например, указанно, что желтый режим (по документам) применяется к району ограниченного доступа, в свою очередь ограниченный доступ говорит о необходимости получения разрешения от Командующего ОС или соответствующего командира, начальника», – поясняют представители организации.

Как пересекать линию соприкосновения?

Речь о порядке пересечения линии соприкосновения пока не идет!

Это должно быть определено отдельно Кабмином в соответствии с требованием Закона «О реинтеграции». Единственное, по тексту понятно, что КПВВ находятся в зоне ведения боевых действий и именно «следование с целью пересечения» является основанием для доступа к такому району.

Сейчас пункты пропуска работают по старому порядку.

Свои рекомендации относительно пунктов пропуска, а также порядка пересечения линии соприкосновения лицами, автотранспортом и товарами представители «Донбасс SOS» направили непосредственно на Минобороны.

Чего стоит ожидать?

Ответа на это пока нет.

«Донбасс SOS» уже сейчас обратилась к Минобороны с рядом вопросов:

Определен ли уже и действует ли орган, который уполномочен на прием, обработку заявок по получению пропусков в отдельные районы проведения операции (местонахождение, горячая линия, контактные номера для обращений, режим работы)? Какая установлена процедура? Каким актом это закреплено?

Определен ли координирующий орган для работы с гражданским населением, в том числе для обжалования действий лиц задействованных в проведении операции (местонахождение, горячая линия, контактные номера для обращений, режим работы)?

Каким образом будет уведомляться гражданское население об изменениях в зонах деления и смене режима?

Утверждён ли порядок действий в чрезвычайных ситуациях и возможно ли принудительная эвакуация гражданского населения? Каким образом? И донесено ли это органам местной власти (ВГА), а также гражданского населения?

Есть ли ограничения относительно пропуска отдельных категорий лиц, например иностранцев, детей?

Какой порядок доступа к населенным пунктам в зоне боевых действий, зоне ограниченного, запрещенного доступа представителей гуманитарных организаций?

Правовое регулирование:

Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях»

Президент Украины также подписал:

Указ «Об утверждении решения СНБО «О широкомасштабной антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей» (тайный)

Приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ «О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей»

Приказ Верховного Главнокомандующего «Об утверждении положения об объединенном оперативном штабе ВСУ»

Тексты двух последних — не доступны.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

Читайте также: