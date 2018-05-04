Клещи атакуют: В Мариуполе паразит укусил 4-х летнего малыша (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) от укуса клеща пострадал 4-летний малыш. Клещ укусил ребенка за ухо. Подобный случай не единичный. Медики уже зафиксировали в городе 23 случая укусов клещами.

Мариуполец Александр по траве старается не ходить – не хочет снова стать жертвой клеща. По его словам, отдыхал с друзьями на природе, как клещ пробрался под одежду – не заметил, укус тоже не почувствовал. А на следующий день проснулся от сильной боли. «Сильно распухла нога. Я начал чесать и оторвал его. Он сбежал вниз по ноге. Потом я упал в обморок. И меня повезли в больницу», – рассказал он.

Сезон активности клещей начинается в мае и продлится до глубокой осени. Они могут укусить не только в лесу, но и в парках, скверах, на газонах. Обитают в траве.

Из-за маленьких размеров обнаружить клеща на теле и одежде достаточно сложно. Главная опасность укуса – инфекции. Можно подхватить болезнь Лайма, энцефалит или лихорадку.

Медики говорят, если убрать кровопийцу с кожи в течение суток, риск заразится – минимальный. «В среднем где-то 15% наших клещей инфицированы. Не каждый клещ заразен», – рассказала заведующая паразитологической лаборатории Татьяна Харкун.

Если клещ укусил – лучше обратиться в больницу. Врачи его извлекут и отправят на анализ. Рану обработают и назначат профилактическое лечение. Медики рекомендуют, что делать это нужно сразу. «Он когда всасывается, входит вместе с головкой под кожу. Поэтому его потом придется вырезать, так он не выйдет», – объяснил хирург Мариупольской больницы №3 Василий Писоцкий.

Если врач далеко – не паникуйте. «Можно взять нить, перевязать как можно ближе к коже человека и такими аккуратными, не резкими, слабыми, вертикальными движениями его постепенно вытащить», – рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

Заливать клеща маслом врачи не рекомендуют. Чтобы обезопасить себя, нужно максимально закрывать тело одеждой. После прогулки осматривать открытые участки и голову.

От укусов клещей страдают и животные. Хозяева собак уже привыкли к стандартной процедуре осмотра четверолапых.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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