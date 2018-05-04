На Луганщине пенсии пересчитали для более 9 тыс. военных пенсионеров. Новости

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области провело перерасчет пенсий 9 124 военным пенсионерам. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, всего на время начала пересчета на учете состояли 13 303 человека. От уполномоченных структурных подразделений в целом поступило 13 078 справок. Относительно 22 человек до настоящего времени не определена принадлежность к уполномоченному структурному подразделению, который должен предоставить справки о денежном обеспечении.

Для 90 человек прекращена выплата пенсии в связи с изменением места проживания, смертью пенсионера и окончанием срока инвалидности.

По инфрормации Пенсионного фонда у 665 человек размер пенсии остался без изменений.

Также, перерасчет не проводился по 3 954 пенсионным делам в связи с приостановкой начисления пенсии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 08.06.2016 № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам».

Перерасчет пенсий пенсионерам силовых структур проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21.02.2018 № 103 «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц».

Как сообщалось ранее, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, все военные пенсионеры в Украине получат перерасчет выплат и будут получать в среднем на 1 500 грн больше.

Следует напомнить, что пенсионное повышенное будет проходить поэтапно. На первом этапе, с 1 января 2018 года, такое повышение составит не менее 1,5 тыс. грн в месяц. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года – еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое.

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