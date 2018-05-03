Донетчина: Четыре поезда изменили маршрут и будут опаздывать, – Укрзализныця. Новости

Четыре пассажирских поезда, курсирующих по Донецкой области, из-за чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в окрестностях города Балаклеи (Харьковская обл.), следующие через эту станцию (участок Букино - Мереха), проследуют по измененному маршруту – через участок Харьков - Лозовая. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».
Это поезда:
- №96 Бахмут – Мариуполь;
- №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- №124 Константиновка – Киев;
- №787 Харьков – Константиновка.
Отмечается, что ориентировочное время опоздания указанных поездов – около двух часов.
«Просим прощения за временные неудобства и призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях. На ликвидацию чрезвычайной ситуации железнодорожники уже направили пожарный поезд», – говорится в сообщении.
Комментарии