Донетчина: Четыре поезда изменили маршрут и будут опаздывать, – Укрзализныця. Новости

Четыре пассажирских поезда, курсирующих по Донецкой области, из-за чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в окрестностях города Балаклеи (Харьковская обл.), следующие через эту станцию ​​(участок Букино - Мереха), проследуют по измененному маршруту – через участок Харьков - Лозовая. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

Это поезда:

№96 Бахмут – Мариуполь;

№2 Константиновка – Ивано-Франковск;

Ивано-Франковск; №124 Константиновка – Киев;

№787 Харьков – Константиновка.

Отмечается, что ориентировочное время опоздания указанных поездов – около двух часов.

«Просим прощения за временные неудобства и призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях. На ликвидацию чрезвычайной ситуации железнодорожники уже направили пожарный поезд», – говорится в сообщении.