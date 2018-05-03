Донетчина: Четыре поезда изменили маршрут и будут опаздывать, – Укрзализныця. Новости

Донетчина: Четыре поезда изменили маршрут и будут опаздывать, – Укрзализныця

03.05.18 22:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Четыре пассажирских поезда, курсирующих по Донецкой области, из-за чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в окрестностях города Балаклеи (Харьковская обл.), следующие через эту станцию ​​(участок Букино - Мереха), проследуют по измененному маршруту – через участок Харьков - Лозовая. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

Это поезда:

  • №96 Бахмут – Мариуполь;
  • №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • №124 Константиновка – Киев;
  • №787 Харьков – Константиновка.

Отмечается, что ориентировочное время опоздания указанных поездов – около двух часов.

«Просим прощения за временные неудобства и призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях. На ликвидацию чрезвычайной ситуации железнодорожники уже направили пожарный поезд», – говорится в сообщении.

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