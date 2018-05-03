Полицейский автомобиль попал в ДТП в Мариуполе: трое пострадавших (Фото). Новости

Сегодня, 3 мая около 20:00 на пересечении ул. Митрополитской и пер. Нарский в Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП – автомобиль патрульной полиции «Рено Дастер» на скорости врезался в «Шкоду», после чего влетел в дерево, сообщает 0629.

В результате ДТП пострадало три человека – двое мужчин-полицейских и одна девушка-полицейская.

Известно, что у одного копа сломана ключица, у второго – разбита голова. Самые тяжелые травмы получила девушка. Все трое госпитализированы в лечебные учреждения города.

По словам местного жителя, в данном ДТП виноват патрульный автомобиль. «Шкода» делала левый поворот на пер. Нарский, где проживает водитель. В этот момент на большой скорости двигался патрульный автомобиль, были включены синие маячки, но отсутствовал спецсигнал.

«Водителю "Шкоды" некуда было вырулить, правый ряд уже был занят. "Рено" врезалось в "Шкоду", а затем отлетело в дерево», – рассказывает очевидец.

Источник: Сайт Мариуполя