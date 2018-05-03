Без шума: В Донецке арестовали «экс-министра». Новости

Сегодня, 3 мая, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке арестован «экс-министр транспорта» Семен Кузьменко. Об этом сообщили местные интернет-ресурсы.

Также данную информацию на своей странице в Facebook подтвердил сторонник «ДНР», гражданин России Роман Манекин

«Знаю не много. Взяли Семена у его дома, на улице, довольно профессионально, без шума. Посадили в белый габаритный автомобиль, возможно, "Опель" (номера сейчас у подобных машин выкрашены в специальные цвета: кто в теме – знают!). По предварительным данным, в захвате участвовали сотрудники спецподразделения Миндохсбора ДНР. Но, в настоящий момент, по всей видимости, уже получена санкция прокурора на арест (в соотв. с Постановлением СМ 28.08.2014 №31-2 и Распоряжением Совета Министров от 08.08.2014 №34, документы на задержание имеют право готовить МВД, МГБ и прокуратура ДНР», – написал Манекин.

Также он написал, что «несколько раз пытался дозвониться до него: телефон не отключен, но трубку не поднимает». Кроме того Манекин заявил, что это арест – «явный заказ украинской стороны, даже не "зачистка" политического поля, в перспективе выборов, а именно прямой "заказ"».

Манекин назвал Кузьменко человеком, «непосредственно занимавшимся проблемой сбитого "Боинга"».

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в причастности к катастрофе Боинга МН17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов.

Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.