Жители Донетчины сдали в полицию 40 гранат и 5 килограмм взрывчатки (Фото). Новости

Жители Донетчины в течение апреля сдали в полицию 40 гранат, более 300 единиц оружия и 5 кг взрывчатки. Об итогах месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, за этот период жители области принесли в территориальные отделения полиции 333 единицы оружия, из которых 8 – нарезного оружия армейских образцов, 195 единиц нарезного охотничьего, гладкоствольного и самодельного оружия, 8 единиц холодного оружия, 122 пистолета и револьвера, среди которых 115 газовых и 7 травматического действия, 4 614 патронов различного калибра, 9 снарядов, 3 мины, 40 гранат, 8 запалов и 5 кг тротила.

Так, в начале апреля житель Мирнограда добровольно сдал в отделение полиции найденную им гранату Ф-1. А в Авдеевке мужчина наткнулся на целый арсенал оружия, и сразу же обратился в полицию. Также, в Мариуполе мужчина сдал боеприпасы наряду полиции, который патрулировал центральный район города.

Как подчеркивают правоохранители, согласно действующему законодательству в случае добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств, которые хранятся незаконно, гражданам гарантируется освобождение от уголовной ответственности.

Тем жителям, у которых оружие изымается принудительно, грозит до 7 лет лишения свободы.

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