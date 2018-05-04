Россияне проверяют суда, следующие в Мариуполь, – Госпогранслужба. Новости

Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Об этом 3 мая сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Суда, начиная с 30 апреля, останавливают ежедневно для осмотра и идентификации команды. Так, 30 апреля, теплоход, следовавший по маршруту Греция (Чиос) – Украина (Мариуполь), во время прохождения Керченского пролива был остановлен пограничным кораблем ФСБ РФ. «Был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов команды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало», – отметили в пресс-службе.

В тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) – Украина (Мариуполь). На следующий день представители России остановили теплоход под флагом Болгарии, направлявшийся по маршруту Италия (Ногаро) – Украина (Мариуполь).

Некоторые суда проверяют несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты, направляющегося в Мариуполь, судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море он снова был остановлен для повторного осмотра. Накануне остановлено судно под флагом Панамы, следовавшего в Мариуполь.

В Госпогранслужбе отметили, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины.