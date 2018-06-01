Эксперты назвали этапы и сроки выполнения «Минска-3». Новости

Для реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма в новом формате переговоров со странами-подписантами Будапештского меморандума «Минск-3» необходимо реализовать два этапа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в четверг, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская.

«Первый этап предложенной нашей модели должен завершиться подписанием многостороннего соглашения между Украиной, Россией, США, Великобританией, а также Францией и Германией в качестве стран-наблюдателей», – сказала она.

«Второй этап реинтеграции предлагается провести на протяжении 10 лет с момента подписания такого соглашения. Предлагается провести его по принципам, которые я уже озвучила», – отметила Барановская.

Как достичь выполнения соглашения «Минск-3» благодаря выполнению четырех основных гарантий, закрепленных в документе под рабочим названием «Будапешт-2», рассказала еще один эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Анна Гончар.

«Эти соглашения должны быть действенным механизмом в отношении выполнения всеми сторонами своих обязательств по соглашению о реинтеграции, но они также и на будущее обеспечат Украине безопасность от совершения по отношению к ней акта агрессии или непринятия украинскими партнерами каких-либо действий для прекращения такой агрессии», – считает она.

По мнению председателя Координационного совета общественной организации «Экспертиза реформ» Юрия Георгиевского, распределение ответственности за российскую агрессию в Украине, в том числе финансовых затрат на компенсацию убытков от вооруженного конфликта на Донбассе между странами-подписантами Будапештского меморандума – США и Великобританией может быть поддержано Кремлем. Кроме того, Украина имеет право восстановить свой ядерный потенциал, чтобы иметь реальные рычаги влияния на мировую политику.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры. Подписание же Минских соглашений в новом формате переговоров должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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