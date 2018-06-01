Калхун рассказала, чего не хватает на КПВВ на Донбассе для создания условий для людей. Новости

В законе о реинтеграции Донбасса прописано, что Кабинет министров должен принять постановление, чтобы привести ситуацию на КПВВ в порядок. Об этом рассказала заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.

КПВВ – это звено между подконтрольной и неподконтрольной территориями. По словам Калхун, в законе о реинтеграции Донбасса есть положительный момент: там говорится, что Кабмин должен принять постановление по отношению к КПВВ.

«Это было бы хорошо, потому что нужно привести ситуацию там в законодательный порядок. Потому что – чего не хватает на КПВВ? Не хватает, в первую очередь, хозяина. КПВВ должны существовать как юридические единицы, должны состоять у какого-то учреждения на балансе. Чтобы был хозяин, который может руководить процессом пересечения, который может платить за коммунальные услуги – воду, электричество, убираться там, мусор и так далее», – считает она.

«Чтобы там были человеческие условия, чтобы автобусы шли нормально», – добавляет она.

Калхун надеется, что Кабмин примет такое постановление, и будет финансирование, чтобы можно было создать на КПВВ нормальные условия для людей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Ukrlife.tv»

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