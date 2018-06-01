Калхун рассказала, чего не хватает на КПВВ на Донбассе для создания условий для людей. Новости

Калхун рассказала, чего не хватает на КПВВ на Донбассе для создания условий для людей

01.06.18 09:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео «Ukrlife.tv»

В законе о реинтеграции Донбасса прописано, что Кабинет министров должен принять постановление, чтобы привести ситуацию на КПВВ в порядок. Об этом рассказала заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.

КПВВ – это звено между подконтрольной и неподконтрольной территориями. По словам Калхун, в законе о реинтеграции Донбасса есть положительный момент: там говорится, что Кабмин должен принять постановление по отношению к КПВВ.

«Это было бы хорошо, потому что нужно привести ситуацию там в законодательный порядок. Потому что – чего не хватает на КПВВ? Не хватает, в первую очередь, хозяина. КПВВ должны существовать как юридические единицы, должны состоять у какого-то учреждения на балансе. Чтобы был хозяин, который может руководить процессом пересечения, который может платить за коммунальные услуги – воду, электричество, убираться там, мусор и так далее», – считает она.

«Чтобы там были человеческие условия, чтобы автобусы шли нормально», – добавляет она.

Калхун надеется, что Кабмин примет такое постановление, и будет финансирование, чтобы можно было создать на КПВВ нормальные условия для людей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Ukrlife.tv»

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