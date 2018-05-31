Еда на костре и угроза санитарной катастрофы: Городок переселенцев в Запорожье оставили без света (Фото). Новости

Испорченные продукты, завтрак с костра, и угроза санитарной катастрофы – так сегодня живут в Запорожье переселенцы из Донбасса. В модульном городке из-за долгов обрезали поставку электроэнергии, от которой в городке питаются все приборы – от кухонных плит до насосов канализации.

«Модульный городок строился таким образом, что насосы не должны выключаться. Всю ночь работала машина, потому что как только это выключат, все наши отходы человеческой жизнедеятельности, все это выплывет наружу. И это будет экологическая катастрофа», – рассказал переселенец, житель модульного городка Армамед.

У Армамеда 5 детей. За каждого он должен платить около 900 грн в месяц. «Если раньше были должники только злостные, то теперь все стали "злостными", потому что, скажем так, на человека начисляли в зимний период за койко-место 900 грн», – сказал он.

Переселенец Бейло Кучеренко живет здесь с двумя детьми и женой. Комната похожа на купейный вагон пригородного поезда. Санузел, душ, кухня – общего пользования. «3909 грн 60 копеек за тот месяц, который был перед этим. Мы платили за него», – говорит переселенец.

Впрочем, справляются, оплачивают все счета. При этом сидят без света вместе с должниками. «Я плачу деньги. У меня есть чеки, табульки. Все это оплачено. Почему должны страдать мы? Продукты попропадали, детям приготовить кушать невозможно. Куда и где здесь растапливать и где можно приготовить здесь?», – возмущается Бейло Кучеренко.

Эти люди немало пережили, бежали от снарядов. Имеют определенную выдержку. «Я сегодня завтрак готовила на костре. Потому что холодильник вчера отключился. У меня там борщ, молоко – все могло прокиснуть. Поэтому я прокипятила все на костре», – сказала переселенка Инна Родионова.

В 20 метрах от городка разместили мангал и готовят еще не испорченную еду. Ближе разводить костер бояться – ведь огонь может перекинуться на модульные конструкции, а огнетушителей здесь нет нигде уже несколько месяцев. Всего здесь проживает более 300 человек. Большинство – женщины и дети. Они бы и рады найти другое жилье, но не всем удается.

Отвечает за благоустройство и услуги в городке ГКП «Основание». Задолженность жителей модульного городка за потребленную электроэнергию коммунальному предприятию за все годы его существования составляет 825 тыс. грн. Сейчас коммунальщики прислали гарантийное письмо, чтобы электричество вернуть. Но если долги не будут оплачены, вероятно, благо цивилизации вернется сюда ненадолго. «Сейчас оплатят долг, который должны были оплатить за месяц перед облэнерго. И гарантийное письмо будет сделано. До 12.06 мы должны внести эти деньги. Если не будет поступлений дальше от наших жителей, опять будет отключение только уже на какое время – мы не можем сказать. Оплатить должны люди. Долг – это именно жителей нашего городка», – сообщила заведующая модульным городком Анжела Недопекина.

Почему такие огромные счета? Неужели маленький модульный городок потребляет такое количество энергии, как целый многоквартирный дом? Эти вопросы представительница ГКП «Основание» адресовала к государству. Жители же надеются, что в ситуацию вмешаются местные власти, и проведут проверку начислений.

Напомним, 14 февраля в городке переселенцев, который расположен в Коммунарском районе Запорожья, без предупреждения отключили свет за долги. Проблема со светом была решена в течение нескольких часов, после вмешательства городской власти.

Как сообщалось ранее, переселенцы, которые проживают в модульных городках, говорят о значительном ухудшении условий проживания и необходимости замены/ремонта некоторых модулей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТРК «Алекс»

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