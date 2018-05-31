Он ходил за ним, как тень: Почему миротворцы не решат проблем на Донбассе. Новости

Украине нужно серьезно готовиться к миротворческой миссии на законодательном уровне, но даже введение миротворцев ООН на Донбасс не решит проблемы украинского общества в урегулировании вооруженного конфликта и в возвращении к мирной жизни. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека, экс-миротворец Олег Мартыненко.

«Миротворцы будут прислушиваться к рекомендациям, они будут вовлекать власть в выравнивание ситуации по обе стороны конфликта. В первую очередь, там проводятся демократические выборы, контролируемые с точки зрения наблюдательных мониторинговых процессов ООН, чтобы все было чисто и честно. И украинские власти тоже в этом будут участвовать, но не более», – говорит он

По его словам, кадровую проблему на Донбассе миротворческая миссия ООН не решит. «Мы можем считать, что наши служащие будут туда переезжать работать, но работа будет под очень хорошим присмотром международного контингента. Я это видел в Боснии, видел в Косово, когда набирали новых чиновников несколько раз в полицию, где я работал», – рассказывает Мартыненко.

«И какой бы полицейский не приходил, рядом с ним сидел такой, как я, монитор, с помощью переводчика и смотрел, что он делает, какие приказы он отдает, как он проводит совещания. Он ходил за ним, как тень, они всегда работали, как братья-близнецы. Это был и обмен опытом, и постоянный контроль», – продолжил эксперт.

Он также подчеркнул, что к введению миротворцев Украине нужно серьезно готовиться, но их присутствие на Донбассе не решит существующие сейчас проблемы. «Если говорить о миротворческой миссии ООН, мы должны быть к этому готовы. Это подстегнет нас к реформам, подготовке кадрового состава и к решению всех проблем с компенсациями (и по жилью, и по материальному ущербу), и к наказанию военных преступников», – сказал он.

«Это не снимает никаких проблем. Это частично облегчит нам решение проблем, но проблемы останутся те же», – добавил Мартыненко.

Правозащитник также заявил, что с введением миротворческой миссии ООН на неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей Украина не будет контролировать Донбасс, контроль перейдет к международному контингенту, который может остаться там на десятилетия.

Как сообщалось ранее, группа правозащитников совместно с народными депутатами подготовили законопроект о переходном правосудии на Донбассе, который включает в себя комплекс вопросов и путей их решения на законодательном уровне в период возвращения неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию. Правозащитники считают, что правосудие переходного периода для Донбасса в период перехода от боевых действий к мирной жизни должно включать четыре основных направления, и их необходимо закрепить на законодательном уровне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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