Сводка из зоны ООС за 30 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов украинских позиций, в том числе 9 раз применялось тяжелое вооружение, 2 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил осуществляли в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое. Адекватный ответ противник получил также на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 9 раз нарушили режим тишины. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 91 единица. В минувшие сутки украинские силовики вели обстрелы на донецком, горловском и мариупольском направлениях. В частности, под огонь попали северный пригород Донецка, окраины Горловки — поселки Зайцево и Гольмовский, окрестности Ясиноватой, а также юг. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР».

Также в «ДНР» сообщают, что «в результате обстрелов в Докучаевске был поврежден многоквартирный дом».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Пришиб и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».