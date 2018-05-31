Сталин, иконы и медали: Что еще продают на блошином рынке в Донецке (Фото). Новости

В центре неподконтрольного украинским властям Донецка на блошином рынке, расположенном на бульваре Пушкина, можно приобрести барельефы Сталина, различные иконы, картины, технику, украинские знаки отличия, медали советских времен и другие предметы антиквариата. Об этом говорится в видеосюжете российских журналистов, посетивших Донецк в конце мая.
Отмечается, что поскольку блошиный рынок расположен в центре Донецка, это означает, что «городские власти этой торговле антиквариатом придают большое значение».
Российские журналисты осмотрели товары и современную живопись, представленную местными художниками. Любопытство вызвала картина с донецким трамваем, который был назван «своего рода символом Донецка».
«Особенность донецкой торговли в том, что цены здесь существенно ниже, чем на блошиных рынках, чем на аналогичных площадках в России. Ну, это понятно в контексте того, что здесь идет война, и Донецк – город, фактически блокированный, отрезанный от цивилизации с одной линии фронта, с другой стороны – границей с Россией», – заявил один из российских журналистов по итогам экскурсии на блошином рынке Донецка.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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