Все идет к созданию комиссий по противодействию дезинформации в СМИ, – эксперт. Новости

Для противодействия дезинформации в СМИ должны быть созданы сорегулирующие комиссии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе брифинга в Киеве рассказал заведующий отделом «Исследований информационного общества и информационных стратегий» Национального института стратегических исследований Дмитрий Дубов (на фото).

На сегодняшний день, по его словам, есть такая проблема. Когда сотрудники СБУ говорят об экспертизе того, что может подпадать под пропаганду, они исходят из того, что это лингвистическая экспертиза. «Лингвистическая экспертиза часто не в состоянии дать исчерпывающий ответ, так как небольшие отличия в строении слов – и это будет уже не призыв, например, к свержению государственного строя, а просто личное мнение автора. Хотя ясно, что это именно призыв к свержению государственного строя», – объяснил эксперт.

Как отметил Дубов, поэтому экспертиза должна касаться именно месседжей, а не лингвистики как таковой.

Также он рассказал, что разные страны по-разному сейчас пытаются найти выход. «Я так понимаю, что в той или иной форме все идет к созданию таких сорегулирующих комиссий по противодействию дезинформации, которые должны формироваться совместно и государством, и медийщиками», – считает Дубов.

При этом он уверен, что это должно происходить не на условиях сугубо государственного регулирования, и в то же время медиасфера не может заниматься саморегулированием. Поэтому комиссии должны быть совместными.

Напомним, доцент кафедры национальной безопасности Национальной академии государственного управления при президенте Украины Рена Марутян заявила, что блокировка российских каналов является для Украины вопросом национальной безопасности.

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