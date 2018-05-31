На Донетчине на мосту столкнулись три автомобиля (Фото). Новости

В Покровске (до переим.: Красноармейск, Донецкая обл.) нарушение правил дорожного движения привело к ДТП с участием 3 легковушек. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Как сообщается, водители автомобилей «Ниссан» и «Дэу», двигаясь по путепроводу между Покровском и Мирноградом (до переим.: Димитров), выполняли обгон. В результате маневрирования произошло столкновение. От удара автомобиль «Ниссан» отбросило, и он столкнулся с автомобилем «Опель».

В результате аварии, которая произошла 30 мая в 16:00, водители автомобилей получили незначительные телесные повреждения и от медицинской помощи отказались.

В отношении виновников составлены административные протоколы по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте также: