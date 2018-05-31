Миф и спекуляции: Эксперт об инициативах наказания за коллаборационизм. Новости

В Украине продолжатся политические спекуляции и появятся новые законодательные инициативы на тему наказаний за коллаборационизм. Об этом рассказала представитель Центра информации по правам человека Алена Лунева.
«Инициатива президента или его слова о том, что он все-таки подаст этот законопроект [о наказании за коллаборационизм], это не последние слова. Не последний раз мы слышим это от политиков, потому что скоро выборы, а тема коллаборационизма – острая и болезненная. С другой стороны – она об ответственности и все хотят, чтобы всех наказали», – говорит она.
«Это такой миф – что когда-нибудь случится так, что всех, кто виновен в этом страшном конфликте, который произошел и происходит в Украине, мы когда-нибудь накажем совершенно справедливо. Поскольку справедливость – философское понятие, думаю, тут сложно говорить о том, что эта цель когда-нибудь будет достигнута», – продолжила Лунева.
По ее словам, в Украине появятся новые законодательные инициативы на тему наказаний за коллаборационизм. «Тема коллаборации достаточно популярна. Уже три законопроекта есть в Верховной Раде. Арсен Аваков говорил, что у него есть план по деоккупации, который предполагает ответственность за коллаборационизм, президент [говорил]. Наверное, будет до 10 таких инициатив. Есть еще инициатива "Силы права" Андрея Сенченко "О прощении"», – сказала она.
«Эта тема достаточно часто муссируется и будет продолжать муссироваться, потому что в ситуации, когда есть конфликт, очень хочется, такое внутреннее желание, чтобы за все те вещи, которые происходят и происходили, кто-то понес наказание», – добавила эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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