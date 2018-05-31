Блокировка российских каналов является вопросом нацбезопасности для Украины, – эксперт. Новости

Блокировка российских каналов является для Украины вопросом национальной безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе брифинга в Киеве рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры национальной безопасности Национальной академии государственного управления при президенте Украины Рена Марутян (на фото).

Марутян считает, что блокировка российских каналов, не только СМИ, но и интернет-каналов, соцсетей – это вопрос нацбезопасности. «Здесь не вопрос свободы слова, тут вопрос национальной безопасности. То есть, мы должны себе ответить: если это отвечает национальным интересам Украины, в том числе в сфере информационной безопасности, мы можем и должны (блокировать)», – сказала она.

Также эксперт отмечает, что российские СМИ не выполняют функции средств массовой информации. «Главная функция этих СМИ – это оружие. Информационное, смысловое. Наполнение тем агрессивным контентом, который нужен правящему режиму», – считает она.

Кроме того, Марутян отметила, что в ЕС, по ее мнению, в этом вопросе применяют политику двойных стандартов. С одной стороны, создают в Евросоюзе структуры по борьбе с российской пропагандой. «А с другой стороны, рассказывают Украине, что нельзя с этим бороться, потому что то-то и то-то. Я считаю, что здесь имеет значение контент. Но даже тот факт, что Путин после аннексии Крыма наградил 300 журналистов российских, вручил медали, показывает, что это не журналисты, а солдаты информационной войны», – говорит эксперт.

Напомним, в новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс. В частности, в предоставленном СБУ перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

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