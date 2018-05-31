О войне в Украине говорить не стоит, – эксперт. Новости

В Украине не война, а вооруженный конфликт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе брифинга в Киеве рассказал профессор Национальной академии МВД Виктор Цыганов (на фото).

Цыганов подчеркнул, что важно, что в Украине нет войны, а идет именно вооруженный конфликт. «Война всегда предполагает использование самых разрушительных средств уничтожения, имеющихся у воюющей стороны. Не задействованы ни флот, слава богу, ни авиация. Идет вооруженный вялотекущий длительный конфликт. При этом гибнут люди», – рассказал он.

«Но о войне – как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Противостояние – однозначно, агрессия – однозначно. Но о войне говорить не стоит, слава богу, пока не стоит», – добавил профессор.

Также он затронул вопрос подрывной пропаганды. По его словам, пропаганда – это распространение любой информации с целью изменить поведение человека. «Военная, экономическая, политическая, какая хотите. Чем отличается подрывная пропаганда. Она обязательно сопровождается актами диверсии или террора, большими или маленькими. Плюс информационно», – объяснил Цыганов.

«Любой акт террора состоит из двух компонентов, которые друг друга пересекают – информационный и силовой», – добавил он.

Цыганов рассказал, что теракт, о котором не стало известно, считается несостоявшимся. Он не имеет смысла. Потому что диверсия направлена на уничтожение, а терроризм – на страх для принятия нужного решения.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе в последнее время перешел в фазу «горячей войны», и ответственность за это лежит на России.

Читайте также: