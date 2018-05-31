К ответственности за войну на Донбассе можно привлечь не только Россию, но и США, – эксперт. Новости

К ответственности за аннексию Крыма и войну на Донбассе можно привлечь не только Россию, но и США, и Великобританию, как страны-подписанты Будапештского меморандума, нарушившие свои международные обязательства по защите территориальной целостности Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ», кандидат социологических наук Александра Дейнеко.

По ее словам, Украине необходимо напомнить миру о Будапештском меморандуме и ответственности, чтобы изменить и расширить круг субъектов Минского процесса. «Тут стоит вспомнить 1994 год, в частности, когда Украина окончательно отказалась от ядерного оружия, приняв известный закон "О присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия" 1968 г. В этом законе было указано, что он вступает в силу тогда, когда страны-гаранты предоставят Украине определенные гарантии безопасности. Это произошло 5 апреля 1994 г.», – напомнила эксперт.

«Этим документом стал так называемый Будапештский меморандум. Его полное название – "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия". Странами-гарантами по этому документу выступили такие страны, как Россия, США и Великобритания», – отметила Дейнеко.

Она также назвала ключевые для нашей страны гарантии, которые были закреплены в Будапештском меморандуме: «Ключевое для нас – уважение к суверенитету и существующим границам Украины. Во-вторых – это обязательство воздержаться от использования экономического давления и угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины».

«Стороны Будапештского меморандума также подтвердили свои обязательства добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН в случае, если Украина станет жертвой международной агрессии. Сейчас мы фиксируем нарушения этого меморандума, поскольку у нас аннексирован Крым и фактически военная агрессия на Донбассе», – сказала она.

Эксперты также нашли выход, как привлечь к ответственности стран-участниц Будапештского меморандума. «Это принцип солидарной ответственности стран-подписантов Будапештского меморандума за невыполнение своих обязательств перед Украиной. Хочу подчеркнуть, что этот принцип отражен в международном праве. В частности, речь идет о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №5680 под названием "Ответственность государств за международные противоправные действия"», – сообщила Дейнеко.

«О чем говорится в этой резолюции? Если несколько стран несут ответственность за одно и то же международное противоправное действие, то каждую из этих стран можно привлечь к ответственности за эти действия», – добавила она.