В Мариуполе на пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина (Фото). Новости

На пожаре в многоквартирном жилом доме в Мариуполе пострадал мужчина. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«31 мая в 8:34 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов по ул. Митрополитская в Центральном районе Мариуполя… По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что пожар возник на застекленном деревянном балконе квартиры, расположенной на 5-м этаже здания. Во время проведения разведки и тушения пожара в квартиры был обнаружен пострадавший, 1963 года рождения», – говорится в сообщении спасателей.

Также в ГСЧС сообщили, что мужчина был госпитализирован в областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе. Пожар был ликвидирован в 09:00.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Фото: mrpl.city

Напомним, в Мариуполе сегодня, 31 мая, в многоэтажке произошел пожар. При этом соседи утверждали, что хозяин квартиры ушел в магазин.

Читайте также: