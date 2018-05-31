На Донетчине задержан участник НВФ. Новости

На блокпосту на Донетчине задержан участник незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие Национальной гвардии в составе Объединенных сил 30 мая, около 17 часов, во время несения службы на блокпосту, в ходе проверки маршрутного автобуса «Волноваха – Мариуполь» обратили внимание на пассажира, который вел себя нервно и подозрительно. Мужчину доставили на модуль Национальной полиции для проверки и установления личности. По результатам проверки по базе данных Национальной полиции, было установлено, что житель города Донецка причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований. Данный гражданин был задержан и доставлен в районный отдел Национальной полиции.

Также сообщается, что 30 мая около 12:00 на КПВВ «Марьинка» во время прохождения паспортного контроля пограничным нарядом обнаружен гражданин Украины, причастный к организованным преступным группировкам. Мужчина задержан и передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

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