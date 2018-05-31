В «ДНР» из российских «гумконвоев» пленные выгружали военную технику, – общественник (Инфографика). Новости

О наличии российской военной техники на неподконтрольной украинской власти части Донбасса свидетельствуют украинские военнослужащие, которые находились в плену в «Л/ДНР», а также международные и украинские общественники. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Сергей Мовчан.

«Сведения о российской военной технике собираются нами с 2014 года, и можно заметить несколько особенностей. Во-первых, первый массовый заход техники был в августе 2014 года. Во-вторых, техника из РФ прибывает в так называемых "гуманитаных конвоях", в известных белых КамАЗах. Плененных украинских военных привлекали к разгрузке конвоев» непосредственно в Донецке, и они свидетельствуют о наличии техники», – сказал Мовчан.

Он отметил, что большое количество свидетельств было и о российском оружии, которое находили в схронах, в гражданских домах. «Например, такие моменты были в Иловайске. Когда украинские военнослужащие заходили в город в 20-х числах августа 2014 года, в некоторых домах находили российское оружие, российские сухпайки, российскую форму. Такие же моменты фиксировались и в иных населенных пунктах», – констатировал эксперт.

По данным общественников, сравнении с 2014 годом количество российской техники и оружия на Донбассе к 2017 году значительно выросло. «По некоторым категориям рост в 5-6 раз, по танкам, например, – в 20 раз. К сожалению, точно в цифрах сказать невозможно», – продолжил Мовчан.

Также большое количество техники фиксируют международные организации. «Однако, когда мы говорим о миссии ОБСЕ, в их отчетах не фигурирует информация о пересечении техникой российско-украинской границы [на неподконтрольном Донбассе]. При этом международные и украинские общественные организации (та же "ИнформНапалм") фиксируют такие перемещения. Просто нужно понимать, что наблюдатели ОБСЕ, которые мониторят границу, ограничены исключительно местом на таможенном пункте. Они не могут выехать за эти пределы. И если техника будет пересекать границу в 10-20 км, то члены Миссии ее формально не увидят. Поэтому всю информацию, которая распространяется в официальных международных отчетах, необходимо перепроверять», – резюмировал эксперт.

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