Ущерб от войны на Донбассе должны возмещать Россия, США и Великобритания, – эксперт. Новости

Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума, согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №5680 под названием «Ответственность государств за международные противоправные действия». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ», кандидат социологических наук Александра Дейнеко.

«Странами-нарушителями этой резолюции следует называть не только Российскую Федерацию, которая аннексировала Крым и фактически управляет главарями так называемых "Л/ДНР", но стоит признать нарушителями США и Великобританию за их бездеятельность относительно РФ в отношении прекращения совершенных нею действий в Украине», – говорит она.

По ее словам, резолюцией ООН обозначены основные принципы солидарной ответственности этих стран. «Первое направление – это прекращение и не повторение противоправного действия. Второе направление – это компенсация странами-нарушителями причиненного ущерба. Третье направление – это три формы ответственности: реституция, компенсация и сатисфакция», – продолжила Дейнеко.

«Реституция предусматривает восстановление состояния вещей до совершения противоправного действия. В нашем случае речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины на территории АРК и на территории Донбасса под соответствующей модерацией этого процесса странами-гарантами в лице США и Великобритании», – разъясняет эксперт.

Она отметила, что компенсация предусматривает, прежде всего, возмещение финансового ущерба, причиненного непосредственно военными действиями и военной агрессией: «Украина сейчас не должна стоять с протянутой рукой относительно получения новых траншей от международных кредиторов, а выдвигать требования по компенсации причиненных убытков к странам-подписантам Будапештского меморандума. Это и есть основа солидарной ответственности».

«Сатисфакция – это признание нарушения международно-правового обязательства и выражение сочувствия всеми странами-подписантами Будапештского меморандума», – добавила эксперт.

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