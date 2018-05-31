Ситуация в пунктах пропуска днем 31 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Алексей: «10:26. Блокпост Майорск. По состоянию на 10:20 утра. Выезд. 130 легковых авто. 26 автобусов. 100 человек пешеходной очереди»;

«Beizer»: «14:50. В Майорске в ДНР 43 машины».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «11:11. На "Каргилле" до моста только что. Поехали в Еленовку»;

Андрей: «11:28. Я был на "Каргилле" как раз на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «9:33. Новотроицк: в Украину на "нуле" огромная очередь машин»;

Людмила: «10:00. Еленовка: пусто в обе стороны»;

Роман: «10:44. Еленовка: на выезде из Донецка 0 машин»;

Андрей: «11:19. Еленовка: на выезд в Украину пусто, "ноль" Украины – машин 40, движение есть»;

Андрей: «11:28. Еленовка: на въезд в ДНР машин 10»;

Максим: «11:44. В Еленовке в Мариуполь пусто»;

Наталья: «12:00. Еленовка. На ДНР на въезде в Донецк 25 машин»;

Наталья: «12:54. За 1:40 прошли все БП из Донецка через Еленовку. Всем удачи»;

«BG»: «12:56. Еленовка. В обе стороны сразу на контроль».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Юлия спрашивает: «Может кто-то сталкивался? Девушка замужем официально за гражданином Белоруссии. Ребенок записан на него. Вопрос: нужна ли ребенку доверенность от папы для выезда и въезда из Донецка». Анастасия отвечает: «Да, доверенность обязательна. Это неподконтрольная территория для въезда на эту территорию нужны основания (которые вы указываете в бланке) и, если с вами дети несовершеннолетние едут, они должны быть указаны в пропуске и с обоими родителями, если без одного из родителей доверенность обязательна, вас не впустят на неподконтрольную. Соседка в Бельгии живет она гражданка Украины, он бельгиец. Ребенок записан на папу, перед новым годом в декабре их не пропустили на украинском посту, мотивируя тем что нет доверенности от отца. Пост Волноваха».

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