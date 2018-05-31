«Минск-3», иск в суд или ядерное оружие: Три сценария по Донбассу. Новости

Для разрешения вооруженного конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины власти могут пойти тремя путями, чтобы добиться от стран-подписантов Будапештского меморандума нести международную ответственность за ситуацию в нашей стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ», кандидат социологических наук Александра Дейнеко.

«С одной стороны мы имеем вооруженную агрессию со стороны России. С другой стороны – соответствующую международную оценку этих фактов. В результате мы должны говорить о нарушении обязательств, которые взяли на себя подписанты Будапештского меморандума, и наличие четкой правовой позиции ООН, к юрисдикции которой относится рассмотрение таких вопросов», – говорит она.

По ее словам, у Украины в этом контексте есть несколько сценариев поведения на международной арене. «Сейчас мы можем осуществлять информационные, правовые и дипломатические мероприятия, направленные на восстановление ядерного потенциала Украины», – отмечает Дейнеко.

«Второе возможное направление – это предъявление иска к странам-гарантам за нарушение Будапештского меморандума, обращение с этим иском в Международный суд ООН. Но мы предлагаем обратить внимание на третий возможный сценарий развертывания событий. Это инициирование нового переговорного процесса под названием "Минск-3" с расширенным кругом субъектов этого процесса», – продолжает она.

Эксперты предлагают, чтобы участниками нового переговорного процесса по Донбассу и Крыму стали Россия, США и Великобритания, которые не выполнили свои обязательства по Будапештскому меморандуму, а в статусе стран-наблюдателей пригласить к этому формату Германию и Францию.

«Результатом работы такого переговорного процесса, на наш взгляд, должно стать подписание соглашения, которое мы и называем "Минск-3" или в более расширенной версии – "О прекращении военной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях и их реинтеграции в состав Украины". Это обоснование того, почему и каким образом должен измениться состав субъектов Минского процесса», – разъяснила эксперт.

«Первое направление – это изменение субъектов Минского процесса. И второе направление – это изменение содержания этих договоренностей», – добавила она.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума и странам-участницам «Нормандского формата» с инициативой провести международные переговоры.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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