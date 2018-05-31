Резервация какая-то: В Донецке жалуются на перебои со связью МТС. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке жители жалуются на длительное отсутствие связи мобильного оператора МТС, особенно в Киевском районе города. Об этом сегодня, 31 мая, пишут пользователи соцсетей.
«А что со связью МТС в районе Шахтерской площади???!!! Неделю тишина...», – уточняют в одном из постов.
Дончане активно делятся своими ситуациями со связью:
- Наталья: «Не только на Шахтерской, но и на Привокзальном»;
- Виктория: «Связи нет, начиная с проспекта Мира»;
- Александр: «На Маяке тоже глухо»;
- Ксения: «Ж/д, Спортмакс, как в танке! Как же это все надоело»;
- Елена: «Калининский, Марабушта – отсутствует»;
- Дарья: «Я на Шахтерской, вы правы, неделю нет МТС. Но если к Лучиано подойдете, там есть!»;
- Нина: «У меня на Заперевальной нет по сию пору))»;
- Алина: «Площадь Буденного тоже нет»;
- Виктория: «Связи нет! Бензина нет! Резервация какая-то».
Люди также сообщают, что связь, хоть и с перебоями, есть и советуют жаловаться на линию оператора:
- Эдуардо: «Пл.Ленина – есть, 5 столбиков (включил получить СМСку на Мегафоне)»;
- Александр: «В центре есть. В Ленинском районе тоже, а вот в Киевском, там где была связь, когда ее не было нигде, теперь нет»;
- Татьяна: «Киевский РИК, МТС есть»;
- Алексей: «Пр-т Театральный, от Университетской до Второго городского пруда, сильно упал сигнал, в квартирах вообще слетает регистрация в сети»;
- Наталья: «Звоните 111 или пишите в онлайн чат водафона. Сообщайте адреса. Они регистрируют заявки»;
- Татьяна: «И что они потом с ними делают? Хихикают над ними?))»;
- Наталья: «Без понятия. У меня дома на прошлой неделе плохо работал МТС. Я оставила заявку, стал работать лучше через несколько дней. Может, так совпало конечно. Но от "хихиканий" здесь, явно сигнал лучше не станет»;
- Маша: «А разве это не местная проблема, а проблема Водафона? Писали же, что обесточено несколько станций по городу или я что-то путаю?»;
- Наталья: «Ну кто ж нам правду скажет. Остается только догадываться. Может, вышки, конечно. Но зачем они регистрируют адреса? Причем не у одной меня».
Ранее сообщалось, что если бы не было Минской переговорной площадки, восстановить связь украинского оператора Vodafone в «ДНР» было бы проблематично.
Напомним, с 11 января 2018 года в «ДНР» был недоступен сигнал оператора «Vodafone Украина» (на неподконтрольных Украине территориях – МТС). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако он не справлялся с потоком абонентов. В итоге в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
После долгих переговоров в Минске, возмущений местных жителей восстановить сигнал Vodafone в «ДНР» удалось только 27 апреля. Однако с этого момента жители отмечают ухудшение качества связи «республиканского» оператора «Феникс». При этом и Vodafone работает нестабильно даже в центральных городах.
Также в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.
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