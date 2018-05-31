«Минск-3» и первые шаги Украины к восстановлению мира на Донбассе. Новости

Первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума и странам-участницам «Нормандского формата» с инициативой провести международные переговоры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская.

«Во время такой встречи Украина, во-первых, должна констатировать, что на сегодня Минские договоренности не выполнены. Во-вторых, должна обозначить, что участниками Будапештского меморандума не были выполнены их обязательства. В-третьих, Украина должна предложить свое видение, как страны-гаранты Будапештского меморандума должны способствовать прекращению военной агрессии Российской Федерации против Украины», – говорит она.

По ее словам, на основании нарушения странами-подписантами Будапештского меморандума международного права Украина имеет право рассчитывать на новые гарантии со стороны России, США и Великобритании в отношении территориальной целостности, компенсации причиненных убытков и прекращении военной агрессии. «Предметом такого соглашения должны стать – прекращение военной агрессии, возвращение Украине оккупированных территорий, их полноценная реинтеграция в состав Украины, а также компенсация всех убытков и других негативных последствий, причиненных военной агрессией», – продолжила Барановская.

«Результатом такой встречи должно стать подписание Протокола о намерениях. В таком протоколе участники должны определить ориентировочную дату, когда может быть подписано такое соглашение ("Минск-3", – прим.) в отношении состава его участников, перечня условий такого соглашения, т. е. обязательств сторон, и условий, которые должны обеспечить каждая из стран-подписантов еще до подписания такого соглашения, чтобы соглашение вступило в силу именно во время его подписания, и чтобы в будущем не было манипуляций с тем, что оно не ратифицировано той или иной страной, и потому не может быть выполнено», – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что поскольку такое соглашение, скорее всего, будет предусматривать введение миротворческого контингента на территорию Украины, его проект должен быть предварительно одобрен Советом безопасности ООН.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума. Кроме того, для разрешения вооруженного конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины есть три возможных сценария.

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