Три обязательства: Что должна требовать Украина от России в формате «Минск-3». Новости

Подписание Минских соглашений в формате «Минск-3» должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская.

«Главными обязанностями Российской Федерации по такому соглашению, во-первых, должно стать освобождение всех оккупированных территорий Украины – как Крыма, так и Донбасса. Такое освобождение должно произойти от всех военных формирований, которые находятся под контролем РФ, а также ото всех незаконных вооруженных формирований, которые опосредовано контролируются Россией», – говорит она.

«Во-вторых, Россия должна полностью прекратить работу и федеральных органов, это касается Крыма, и оккупационных администраций, которые сейчас функционируют на Донбассе. Кроме этого, все решения федеральных органов РФ, которые касаются Автономной Республики Крым, должны быть признаны такими, которые утратили силу», – продолжила Барановская.

По ее словам, есть еще одно важное условие к России в формате «Минска-3». «В-третьих, Российская Федерация должна добровольно в досудебном порядке компенсировать в полном объеме убытки, которые сегодня причинены государству Украина, ее гражданам и юридическим лицам», – подчеркнула эксперт.

«Важным также является то, чтобы РФ взяла на себя обязательства содействовать рассмотрению и принятию Советом безопасности ООН решения о введении в Украину миротворческого контингента», – добавила она.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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