Авантюрного военного наступления на Донбассе не будет, – Порошенко. Новости

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области в очередной раз подчеркнул, что делает все возможное, чтобы на украинскую землю вернулся мир. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я отвергаю две крайности на пути к миру. Любые другие предложения являются приемлемыми. Крайности по ура-патриотической идее авантюрного военного наступления, которая потребует жизней миллионов украинских героев. И вторая идея – капитуляция. Мир на российских условиях, когда мы должны подарить украинскую землю. Пока я президент – ни клочка украинской земли мы не отдадим никому», – сказал Порошенко во время выступления на празднике последнего звонка Ямницкого лицея.

Президент подчеркнул, что мир не означает сдать украинскую землю российском врагу и агрессору. «Мир означает вернуть украинский флаг и украинский суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и в незаконно аннексированный Крым», – добавил Петр Порошенко, отметив, что первым шагом к миру является решение Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Востоке Украины. «Почему это так важно? Как только приходят на наше приглашение миротворцы со всего мира, то российские оккупационные войска уходят из Украины. И дальше нам не нужно никакой помощи. Мы внутри Украины очень быстро найдем общий язык. Если бы только не было государства-агрессора», – подчеркнул президент.

Глава государства рассказал, что в настоящее время министр иностранных дел Павел Климкин находится в США на заседании Совета безопасности ООН. «Агрессор не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию в стране изнутри», – отметил Петр Порошенко, напомнив о недавней блестящей спецоперации СБУ. «Весь мир увидел истинное лицо нашего врага – присылают оружие, целые грузовики, присылают деньги, чтобы убивать украинцев, убивать журналистов, государственных деятелей. Когда мы их поймали на горячем, то говорят, что мы не так действуем. Вам не украинцев надо осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю вас, так будет и впредь», – подчеркнул Порошенко.