Компенсация ущерба и реинтеграция Донбасса: Как должен работать «Минск-3». Новости

Компенсация ущерба, нанесенного в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, и реинтеграция Донбасса должны проходить под контролем стран-участниц «Минска-3». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская.

«Как США, так и Великобритания, как страны-участники и Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г., и как подписанты Будапештского меморандума, которым не обеспечены предоставленные ними гарантии должны совместно с Российской Федерацией и солидарно компенсировать все убытки, которые причинены Украине», – говорит она.

«А также в равных частях с Российской Федерацией взять на себя затраты, связанные с полноценной реинтеграцией оккупированных территорий, то есть восстановления их инфраструктуры и компенсации других расходов, необходимых для реинтеграции», – продолжила Барановская.

По ее словам, и граждане Украины, и международные партнеры могут поставить под сомнение то, что выделенные странами-гарантами «Минска-3» на такую компенсацию деньги могут быть потрачены на нецелевое назначение.

«У нас есть предложение, чтобы непосредственно финансирование мероприятий, связанных с реинтеграцией было под контролем стран-доноров. Кроме того, компенсационные затраты могут осуществляться не только в денежной форме. Они могут предоставляться и в натуральной форме. Имеются в виду и строительные материалы, и техника, и оборудование, другие мероприятия, которые сейчас очень необходимы для восстановления уничтоженной инфраструктуры», – сообщила эксперт.

«Важным является то, чтобы участие в таких работах принимали именно граждане Украины. Это будет способствовать увеличению рабочих мест, именно для граждан Украины, и они смогут реализовать свое право жить и зарабатывать, работать на родной земле и помогать ей таким образом», – добавила она.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры. Подписание же Минских соглашений в новом формате переговоров должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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