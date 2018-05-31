Три «Д» для возвращения Донбасса: Что должна сделать Украина в формате «Минск-3». Новости

Украина должна принять огромное количество законодательных актов по вопросу реинтеграции неподконтрольных территорий, чтобы страны-гаранты Будапештского меморандума согласились на условия переговоров в формате «Минска-3» и выполнение условий этих соглашений по восстановлению территориальной целостности страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская.

«Еще до момента подписания соглашения Украина должна объяснить всему миру, как она будет вести себя с освобожденными от оккупации территориями. Каким образом на этих территориях будет осуществляться государственное управление. Каким образом будет обеспечиваться защита прав и свобод граждан. Поэтому уже сегодня Украина должна обеспечить системную законодательную базу по полной реинтеграции оккупированных территорий», – говорит она.

По ее словам, эксперты считают, что на протяжении двух лет с момента прекращения военной агрессии власть на этих территориях должны осуществлять местные государственные администрации и система исполнительных органов власти, которые «работали на тех территориях еще до начала военной агрессии». «Вместе с миротворческим контингентом они смогут обеспечить мероприятия по принципу "трех Д" – деоккупацию, демилитаризацию и подойти к главному пункту нашей модели – подготовиться к полноценной реализации реформы по децентрализации», – продолжила Барановская.

«Мы уверены, что именно благодаря реализации реформы по децентрализации и проведение на указанных территориях выборов в объединенные территориальные громады в будущем даст возможность обеспечить защиту прав и свобод граждан на тех территориях и обеспечить нормальную жизнедеятельность», – сказала она.

Она подчеркнула, что для обеспечения полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий Украине необходимо принять «огромный массив действующего законодательства». «С момента подписания соглашения ("Минска-3", – прим.) должны утратить силу и так называемый "закон о деоккупации", и закон об особенностях порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, закон о военно-гражданских администрациях. Должны быть также внесены изменения в Конституцию Украины, в закон о местных выборах о добровольном объединении территориальных громад», – считает эксперт.

«Проведение такой обоснованной законодательной работы позволит Украине убедить страны-гаранты и международных партнеров в том, что мы сможем обеспечить в будущем должное выполнение своих обязательств по соглашению ["Минск-3"]», – резюмировала она.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры. Подписание же Минских соглашений в новом формате переговоров должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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