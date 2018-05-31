Бензин в Донецке: Если появляется, то сразу выстраиваются огромные очереди (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжается топливный ажиотаж. Об этом сеголня, 31 мая, пишут пользователи соцсетей.

В основном, дончане сообщают об отсутствии бензина:

Денис: «Как они задолбали, эти перебои»;

Александр: «Проехал пол-Донецка, бензина нет нигде»;

Евгений: «Есть только по талонам»..

Сообщается также, что сегодня в середине дня появился бензин двух марок в Киевском районе, на заправке по ул.Тренева, возле воинской части. «Есть 95 АИ и 92 АИ. На 14:30», – пишут пользователи.

Однако к заправке, где есть долгожданное горючее, патруль «ДНР» пропускает только по одной машине, поэтому образовалась огромная очередь.

«Хочудомой»: «На Тренева "дырявые" блюдють, пропускают по одной машине, вдруг ДРГ шмалянет».

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло дизтопливо.

В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длится с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин.

В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

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