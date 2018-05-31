«Минск-3» и «Будапешт-2»: Гарантии реинтеграции Донбасса и Крыма. Новости

Соглашение «Минск-3» с США, Великобританией и Россией о реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма должно содержать четыре положения, которые бы гарантировали выполнение этих договоренностей всеми участниками, а также на будущее обеспечивали бы не только безопасность в стране, но соблюдение мирового правопорядка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт общественной организации «Экспертиза реформ» Анна Гончар.

По ее словам, это должны быть особые четыре условия. Первое условие – это аннулирование самопровозглашения независимости Крыма и его дальнейшего вхождения в Российскую Федерацию в качестве субъекта федерации. «Чем у нас отличается ситуация с Крымом от ситуации на Донбассе, тем, что она сопровождалась квази-юридическим оформлением. Сначала было принято Постановление Верховной Рады Крыма о независимости АР Крым, потом они обращались к РФ, составили между собой договор и РФ выдала соответствующий закон», – отмечает Гончар.

Она подчеркнула, что документы, которыми РФ закреплялась аннексия Крыма, должны быть признаны недействительными, в том числе на законодательном уровне в России, а вместо этого должны действовать ряд законодательных актов, принятых Украиной после аннексии Крыма, о признании незаконным вхождения АРК в состав Российской Федерации.

«Следующее условие, на котором мы настаиваем, состоит в том, что стороны соглашения [Минска-3] должны реально прогарантировать безопасность страны: или отдельным разделом соглашения, или отдельным договором в пакете с этим соглашением должен быть подписан документ о гарантиях безопасности Украины. Мы назвали условно этот документ – "Будапешт-2"», – сказала эксперт.

«В этом документе стороны соглашения также будут брать на себя обязательства признавать территориальную целостность Украины, не нарушать ее границы и никоим образом не покушаться на территорию страны, не оказывать экономического давления», – разъяснила она.

Гончар акцентировала, что одним из видов обеспечения данных гарантий является предусмотренная ответственность за нарушение обязательств по соглашению «Минск-3»: «Может быть также предусмотрено условие по принятию Украиной мер по самообороне своей территории, возможно с привлечением к этому сил международных организаций или иностранных партнеров, а также условие по восстановлению Украиной ядерного потенциала и денонсации договора о нераспространении ядерного оружия в случае или применения в отношении Украины акта агрессии, или непринятия сторонами соглашения действий о его прекращении».

«Третье условие, на котором мы настаиваем, должна быть ратификация Римского статута Международного уголовного суда теми подписантами соглашения о реинтеграции, которые его не ратифицировали, – а это Украина, это Российская Федерация и США. Его особенностью является то, что нормы Римского статута действуют параллельно с нормами национального уголовного законодательства на территории тех стран, которые его ратифицировали», – рассказывает общественница.

«И Международный уголовный суд может не только по обращению государства-участника Римского статута, а и по собственной инициативе открывать уголовные дела в отношении физических лиц, которые совершали преступления о нарушении мира, против человечества, преступления по совершению агрессии или другие нарушения Женевских конвенций – норм международного гуманитарного права», – добавила она.

Четвертым условием в отношении предоставлений гарантий по соглашению «Минск-3» должно быть создание в рамках Организации Объединенных Наций действующего механизма для поддержания мирового правопорядка, потому что резолюции ООН имеют более рекомендательный характер.

«Все участники ООН должны на них обращать внимание, но они не являются безусловно обязательными [для выполнения]. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы сторонами соглашения о реинтеграции были предприняты все возможные с их стороны действия для создания такого обязательного международного многостороннего договора о признании юридической ответственности именно государств [за нарушение норм международного права]», – разъяснила Гончар.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры. Подписание же Минских соглашений в новом формате переговоров должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации.

Кроме того, Украина должна принять огромное количество законодательных актов по вопросу реинтеграции неподконтрольных территорий, чтобы страны-гаранты Будапештского меморандума согласились на условия переговоров в формате «Минска-3» и на выполнение условий этих соглашений по восстановлению территориальной целостности страны. Эксперты предлагают для этого реализацию на Донбассе модели «Трех Д»: деоккупация, демилитаризация и децентрализация.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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