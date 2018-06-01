Смешной Донецк: ДонецкоМобиль, береза «прилетела» и проукраинские продукты (Фото). Новости

Вторая половина мая отличилась юмористической реакцией соцсетей на наиболее яркие события жизни в «ДНР» или «околодонецкой» темы. Об этом – в очередной подборке «Донецких новостей» из серии «Смешного Донецка»*.

Тема № 1 в мае – проблемы с бензином, как с его отсутствием, так и с подорожанием. Жители реагировали на происходящее не только возмущениями, но и созданием мэмов.

А вот такой «привет» 26 мая «прилетел» в окно жителю Пролетарского района Донецка. «Белая береза за моим окном, точнее – у меня в окне», – комментирует автор:

Традиционная тема – странные продукты питания, которые продают в «ДНР». Например, в неподконтрольной Макеевке выпускают «проукраинские» кетчуп «Лагидный» и колбасу «Угорская». «Эту мову не задушишь, не убьешь», – комментирует автор фото. Но продукты в Донецке еще и «произрастают», о чем свидетельствует куст помидоров, пробившийся из-под асфальта в центре города.

Порадовал продуктовый трансформер, разъезжающий по Макеевке, при этом жители дополняют – не только по Макеевке:

Евгений: «Этот ЗИЛок и в Горловку пивасик привозил»;

Елена: «Он ездит по всем городам ДНР. В Шахтерске каждый день вижу)))».

Фото: соцсети

А вот такой «ДонецкоМобиль» ездит по Киеву. Среди надписей:

«Понаехали»;

«Вышел в степь донецкую»;

«За шаурмой – на ОЦКБ»;

«Мелекино – любовь моя»;

«Это все понты»;

«Донецк – Украина».

Также соцсети реагировали на окончание учебного года в «ДНР»; новый дизайн билетов общественного транспорта, вспоминая заодно и прежние; «рукотворчество» из снарядов и пр.

* Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.

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