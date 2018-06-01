Смешной Донецк: ДонецкоМобиль, береза «прилетела» и проукраинские продукты (Фото). Новости

Вторая половина мая отличилась юмористической реакцией соцсетей на наиболее яркие события жизни в «ДНР» или «околодонецкой» темы. Об этом – в очередной подборке «Донецких новостей» из серии «Смешного Донецка»*.
Тема № 1 в мае – проблемы с бензином, как с его отсутствием, так и с подорожанием. Жители реагировали на происходящее не только возмущениями, но и созданием мэмов.
А вот такой «привет» 26 мая «прилетел» в окно жителю Пролетарского района Донецка. «Белая береза за моим окном, точнее – у меня в окне», – комментирует автор:
Традиционная тема – странные продукты питания, которые продают в «ДНР». Например, в неподконтрольной Макеевке выпускают «проукраинские» кетчуп «Лагидный» и колбасу «Угорская». «Эту мову не задушишь, не убьешь», – комментирует автор фото. Но продукты в Донецке еще и «произрастают», о чем свидетельствует куст помидоров, пробившийся из-под асфальта в центре города.
Порадовал продуктовый трансформер, разъезжающий по Макеевке, при этом жители дополняют – не только по Макеевке:
- Евгений: «Этот ЗИЛок и в Горловку пивасик привозил»;
- Елена: «Он ездит по всем городам ДНР. В Шахтерске каждый день вижу)))».
Фото: соцсети
А вот такой «ДонецкоМобиль» ездит по Киеву. Среди надписей:
- «Понаехали»;
- «Вышел в степь донецкую»;
- «За шаурмой – на ОЦКБ»;
- «Мелекино – любовь моя»;
- «Это все понты»;
- «Донецк – Украина».
Также соцсети реагировали на окончание учебного года в «ДНР»; новый дизайн билетов общественного транспорта, вспоминая заодно и прежние; «рукотворчество» из снарядов и пр.
* Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.
Читайте также:
- Смешной Донецк: Мэмы о «парадной» собаке, «перевернутые» бутики и туры на Донбасс (Фото)
- Смешной Донецк: Чудной Первомай, кони-люди и запреты для голубей (Фото)
- Смешной Донецк: Город сквозь мэмы (Фото)
- Смешной Донецк: Путин врет, нюансы медицины, верните, как было (Фото)
- Смешной Донецк: Коты прилетели, «республиканский» верблюд и политюмор (Фото)
- Смешной Донецк: Память о Януковиче, кабинет кашля, нюансы местной орфографии (Фото)
- Смешной Донецк: Квартира с МТС, связь на кладбище и «высокие» технологии (Фото)
- Смешной Донецк: Побойтесь Бога, синий лось и странные продукты (Фото)
- Смешной Донецк: Мэмы на отключение Vodafone (Фото, Видео)
- Смешной Донецк: Новогодний трэш (Фото)
- Смешной Донецк: Pizzdon, воинствующие солонки и пропуск для Деда Мороза (Фото)
- Смешной Донецк: Горячие люди, поребрик и пакеты со взрывчаткой (Фото)
- Смешной Донецк: Как в Одессе (Фото)
Комментарии