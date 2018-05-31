Зачистка или агония: В верхушке «ДНР» царят чемоданные настроения. Новости

В «ДНР» происходят странные события, связанные с переменами в верхушке «республики». Такое мнение сегодня, 31 мая, высказал российский сторонник «ДНР» Александр Жучковский на своей странице в соцсети.

«Что-то нехорошее происходит в ДНР. Сначала свернул информационную активность (уже месяц как) и пропал Ходаковский – говорят, что из-за угрозы жизни и здоровью выехал в РФ. Недавно было задержано несколько человек из близкого окружения Губарева, их подвергли пыткам и шьют то ли "украинскую ДРГ", то ли "терроризм". Непонятно, что это – зачистка политической поляны перед осенними выборами (главы ДНР и в народный совет) или агония нынешней властной команды, которой в ближайшие месяцы грозит смещение. Со сменой кураторского состава местные функционеры сильно напряглись, в республиканской верхушке царят чемоданные настроения», – пишет Жучковский.

По его словам, никто из тех, кто в мае ездил в Москву и оббивал пороги Администрации президента РФ, новыми кураторами принят не был. «При этом люди Суркова (куратор "ДНР" от Кремля с 2014 г. – прим. ред.) в АП украинским направлением уже не занимаются. Все сурковские давно покинули и ДНР», – уточнил сторонник «республики».

«Есть основания полагать, что "большая зачистка" в республике не за горами. Отставка может ждать Тимофеева "Ташкента" (главного раздражителя в ДНР и много кого в Москве) и даже Захарченко. По луганскому сценарию, так сказать. Обстановка очень подвешенная и нервная», – сообщил Жучковский.

Пользователи активно комментируют эти сообщения:

Людмила: «Хорошо - если так...»;

Андрей: «Скорей бы»;

«Донбасс»: «Поскорей бы! Я для себя уже давно твердо решил, что за Захара голосовать не буду...балабол он еще тот! Наш народ заслуживает руководителей по достойнее этой шайки!»;

Дмитрий: «Преступники и террористы у власти»;

Александр: «Может, это в связи с достижением принципиальной договоренности между Путиным и его партнерами? Зачищают остатки потенциально неподконтрольных?».

Пишут о таинственном исчезновении «экс-секретаря совета безопасности ДНР» Александра Ходаковского и другие пользователи.

Появились сообщения об арестах:

Кроме того, муссируются слухи о замене «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева.

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