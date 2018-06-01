Эксперты показали, какие частные военные компании России воюют на Донбассе (Инфографика). Новости

К войне на территории Украины присоединились наемники из нескольких российских «частных военных компаний» (ЧВК). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом говорится в отчете «Вооруженный конфликт в Украине: Военная поддержка незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" со стороны Российской Федерации», который 31 мая был презентован в Киеве.

«Термин "частная военная компания" необходимо использовать в кавычках. Потому что деятельность этих организаций в самой России нарушает несколько статей Уголовного кодекса РФ. В частности, ст. 359 – "Наемничество", ст. 208 – "Организация незаконного вооруженного формирования"», – уточнил в ходе презентации отчета волонтер исследовательской группы «Центр изучения повстанческих движений» Артем Конопкин.

По его мнению, российские ЧВК нельзя приравнивать к ЧВК международного образца, т.к. есть некоторые российские особенности. Так, российские ЧВК делятся на формализованные (официально зарегистрированные как военные компании, имеют юрадрес и пр.) и не формализованные военные структуры.

В частности, волонтерская группа «InformNapalm» приводит следующий перечень российских ЧВК, принимавших участие в войне на Востоке Украины: «РСБ-Групп», «МАР», «АТК-ГРУПП», «Slavonic Corps Limited», «Вагнер», «ENOTCorp», « Cossacks ». Часть из этих вооруженных формирований официально зарегистрированы и имеют юридические адреса, сайты, где презентуют свою деятельность и предоставляемые услуги.

В интервью «Russia Today» основатель «РСБ-Групп» Олег Криницына называет ее «частной компанией военного консалтинга» и утверждает, что деятельность таких компаний в России не разрешена и не запрещена, они находятся в сером правовом вакууме. Эта структура позиционирует себя как поставщик услуг для ООН и ЮНИСЕФ, о чем компания сообщает на своем официальном сайте. «Это довольно странно, учитывая, что деятельность компании даже в стране происхождения не является законной», – отмечает Конопкин.

ЧВК «МАР» официально зарегистрирована в Прссии с юрадресом в Санкт-Петербурге. На сайте компании четко указано, что предметом ее работы является «частная военная деятельность», а цель – «получение прибыли от предоставления частных военных услуг».

«Еще одним элементом деятельности компании является "защита русскоязычного населения на территории соседних государств", что, несмотря на информацию на сайте, осуществляется в рамках поддержки курса президента РФ. То есть ЧВК «МАР» открыто заявляет, что нарушает все возможные международные и национальные законы», – констатирует Артем Конопкин.

На том же сайте опубликовано фото пребывания боевиков организации на передовой. Также на странице компании в социальной сети ВКонтакте было опубликовано фото с оружием и флагом ПВК на въезде в Донецк и Спартак

Еще одна российская ЧВК – E.N.O.T. Corp – открыто публикует сведения о своем участии в войне на Донбассе в сети Интернет: организация имеет собственный сайт, где она и освещает свою деятельность.

В одном из интервью руководитель E.N.O.T. Corp Роман Теленкевич рассказывает, что впервые члены ENOTа попали в Луганск на второй день после якобы удара украинской авиации, а именно 3 июня 2014 года. По его словам, они доставляли гуманитарную помощь. В этом же видео Теленкевич указывает на то, что члены организации побывали в Станице Луганской, которая в настоящее время освобождена украинскими войсками. Руководитель ENOTа утверждает, что часть группы участвовала в боевых действиях в окрестностях Луганска, Луганского аэропорта, в Чернухино, во время боев за Дебальцево, с июня 2014 до зимы 2015 годы. Судя из видео, размешенного в YouTube, представители этой ЧВК совершили не менее 14 «командировок» на Донбасс.

Самой известной «частной военной компанией», которая присоединилась к участию в войне на территории Украины, является так называемая «частная военная компания» Вагнера или «группа Вагнера». Руководитель компании – Уткин Дмитрий Валерьевич, больше известный по прозвищу «Вагнер», номер военного жетона М-020985

Группа не имеет юридического адреса, собственного сайта или какого-то другого источника публичной информации о компании. Эксперты отметили, что данная группа, как и другие российские ЧВК, находится в тесной связи с силовыми структурами РФ, фактически ее создали для выполнения специфических задач, к которым так или иначе не могут быть привлечены кадровые российские силовики.

О причастности российских силовых структур к созданию и функционированию группы Вагнера свидетельствует его расположение на базе в/ч № 51532 10-й Отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ Министерства обороны РФ в Краснодарском крае. Первоначально группа базировалась в Ростовской области.

«Группа участвовала в войне против Украины, начиная с аннексии Крыма, а затем группа Вагнера присоединилась к боевым действиям на востоке Украины, в частности, на территории Луганской области... В Украине вагнеровцы непосредственно участвовали и в боевых действиях, и в зачистках неподконтрольных формирований боевиков с июня 2014 до августа 2015 года. По данным СБУ, потери группы Вагнера за один день – 28.01.15 – составляют 14 человек. В распоряжении СБУ есть имена и других погибших вагнеровцев. Всего же украинские спецслужбы идентифицировали более 2000 бойцов группы Вагнера», – говорится в отчете.

Кроме боевых действий, группа также занималась ликвидацией неподконтрольных отрядов незаконных вооруженных формирований и их руководителей. «Например, по информации СБУ, вагнериовцы ликвидировали командира ГБР "Бэтмен" Александра Беднова, который отказался подчиняться руководству так называемой ЛНР. Беднов попал в засаду, организованную неизвестными лицами 1 января 2015 года в Луганской области. Охранники Беднова утверждают, что это былла зачистка из-за спора с одним из руководителей "ЛНР". Эту тему подтверждают перехваченные разговоры чиновников "ЛНР" с исполнителями разоружения ГБР "Бэтмен"», – уточняется в отчете.

Как сообщалось ранее, в рамках презентации отчета эксперты также рассказали, из каких военных частей и каким образом прибывают на неподконтрольный Донбасс российские кадровые военные. Также они акцентировали на увеличении присутствия за линией разграничения российской военной техники и оружия.

Читайте также: