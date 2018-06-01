Новый подход: Почему Россия может поддержать «Минск-3». Новости

Распределение ответственности за российскую агрессию в Украине, в том числе финансовых затрат на компенсацию убытков от вооруженного конфликта на Донбассе между США и Великобританией может быть поддержано Кремлем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в четверг, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил председатель Координационного совета общественной организации «Экспертиза реформ», доктор юридических наук Юрий Георгиевский.

«Речь идет о том, что мы предлагаем применить так называемую солидарную ответственность. С этой точки зрения, мне кажется, что для руководства Российской Федерации такой подход может быть новым. В каком состоянии сейчас находится переговорный процесс с Российской Федерацией? Мир признает Россию агрессором на основании реальных актов, которые она продемонстрировала в Украине или в Сирии», – сказал он.

«Инициируется процесс, в котором меняется формат, – не на РФ возлагается вся ответственность за убытки, которые понесла Украина, а еще дополнительно на другие страны. Российская Федерация может ухватиться за такой вариант и такое предложение», – считает Георгиевский.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры. Подписание же Минских соглашений в новом формате переговоров должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации.

Кроме того, Украина должна принять огромное количество законодательных актов по вопросу реинтеграции неподконтрольных территорий, чтобы страны-гаранты Будапештского меморандума согласились на условия переговоров в формате «Минска-3» и на выполнение условий этих соглашений по восстановлению территориальной целостности страны. Эксперты предлагают для этого реализацию на Донбассе модели «Трех Д»: деоккупация, демилитаризация и децентрализация.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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