В «ДНР» открыли Японский сад (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке Донецкий ботанический сад 31 мая открыл новый научно-экспозиционный участок – Японский сад. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В Японском саду – Ворота солнца, сухая река, сад камней и стилизованная беседка. Как обещают в «ДНР», там будут расти различные представители флоры, характерной для японских островов.

В «ДНР» утверждают, что экспозиционный участок создавался 4 года. Всего на сегодня в Донецком ботаническом саду – 15 тематических садов.