Уважаемый мир! Ради Донбасса Украина может восстановить ядерный потенциал. Новости

Украина имеет право защищаться от актов вооруженной агрессии, согласно Будапештскому меморандуму, поэтому ради возвращения под свою юрисдикцию неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма имеет право восстановить ядерный потенциал страны, чтобы иметь реальные рычаги влияния на мировую политику. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в четверг, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил председатель Координационного совета общественной организации «Экспертиза реформ», доктор юридических наук Юрий Георгиевский.

«Наша модель ["Минск-3" и "Будапешт-2"] имеет свое обоснование – анализ норм Будапештского меморандума. Одним из рычагов влияния не только на РФ, а на США и Великобританию может быть заявление руководства Украины и соответствующая информационная поддержка этого заявления о том, что Украина прекращает для себя действие договора о нераспространении ядерного оружия», – разъяснил он.

«Мы можем не то, что пугать мир, а продемонстрировать миру: "Уважаемый мир! Вы не можете нас эффективно защитить, мы имеем право, и это право предусмотрено договором о нераспространении ядерного оружия от 1968 г.". Там есть отдельное положение об этом. Мы можем прекратить для себя его действие и обязательства [по нему] и двигаться в сторону восстановления ядерного потенциала», – продолжил Георгиевский.

По его словам, чтобы говорить о реальных механизмах влияния на мировую политику и последствиях восстановления ядерного потенциала Украины, нужно просто оценить ситуацию. «США с Российской Федерацией воюют? Нет. А РФ пробует как-то выступить с актами агрессии против США? Нет. Вопрос в том, почему. Мы считаем, что ядерный потенциал является тем рычагом влияния, который обеспечивает мировой порядок», – отметил он.

Он акцентировал, что все подписанты договора о нераспространении ядерного оружия нарушили Будапештский меморандум 50 лет назад.

«Потому что конечной целью подписания этого договора было окончательное всеобщее разоружение. Договор подписан и ратифицирован и США, и Великобританией, и Российской Федерацией. Если мир не идет на переговоры о мирном урегулировании конфликта в Украине, Украина использует свое право на восстановление ядерного потенциала», – добавил Георгиевский.

Эксперт также считает, что распределение ответственности за российскую агрессию в Украине, в том числе финансовых затрат на компенсацию убытков от вооруженного конфликта на Донбассе между странами-подписантами Будапештского меморандума – США и Великобританией может быть поддержано Кремлем.

По мнению экспертов, первым шагом в переговорном процессе в новом формате «Минск-3» должно стать обращение высших органов и должностных лиц Украины – президента или Верховной Рады к странам-гарантам Будапештского меморандума – США, России и Великобритании и странам-участницам «Нормандского формата», в частности, к Германии и Франции с инициативой провести международные переговоры. Подписание же Минских соглашений в новом формате переговоров должно привести к выполнению трех главных обязательств Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, эксперты общественной организации «Экспертиза реформ» также считают, что Украина сейчас не должна «стоять с протянутой рукой» перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.

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