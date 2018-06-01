Чудо-ребенок-2018: Самым творческим ребенком Украины признана девочка из Мариуполя (Фото). Новости

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Анастасия Журавлева признана самым творческим ребенком Украины. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В Киеве были подведены итоги Всеукраинской премии «Чудо-ребенок-2018». В номинации «Самый творческий ребенок» первое место заняла юная художница из Мариуполя Анастасия Журавлева. Девочка – воспитанница художественного отделения школы искусств.

Оценивали и награждали финалистов известные и успешные люди – Ольга Сумская, Виталий Козловский, Снежана Егорова, Ольга Горбачева и другие.

Напомним, ученица школы искусств из Мариуполя Анастасия Журавлева получила грн-при на международном конкурсе рисунков «Дети не хотят войны», который состоялся во Франции.

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