Чудо-ребенок-2018: Самым творческим ребенком Украины признана девочка из Мариуполя (Фото). Новости

Чудо-ребенок-2018: Самым творческим ребенком Украины признана девочка из Мариуполя (Фото)

01.06.18 13:34dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Анастасия Журавлева признана самым творческим ребенком Украины. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В Киеве были подведены итоги Всеукраинской премии «Чудо-ребенок-2018». В номинации «Самый творческий ребенок» первое место заняла юная художница из Мариуполя Анастасия Журавлева. Девочка – воспитанница художественного отделения школы искусств.

Оценивали и награждали финалистов известные и успешные люди – Ольга Сумская, Виталий Козловский, Снежана Егорова, Ольга Горбачева и другие.

Напомним, ученица школы искусств из Мариуполя Анастасия Журавлева получила грн-при на международном конкурсе рисунков «Дети не хотят войны», который состоялся во Франции.

Читайте также:

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...