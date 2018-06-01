В «Минске-3» никакого особого статуса Донбасса нет, – эксперт. Новости

В предлагаемой модели нового формата переговоров «Минск-3» ни о каком особом статусе Донбасса речи и быть не может. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в четверг, 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил председатель Координационного совета общественной организации «Экспертиза реформ», доктор юридических наук Юрий Георгиевский.
«Не идет речь ни о каком особом статусе этих территорий. Мы считаем, что поводом для таких спекуляций, эта тема, собственно, и есть поводом для спекуляций и манипуляций, в частности, со стороны Российской Федерации», – сказал он.
«Речь идет о том, что на момент подписания "Минска-1" и "Минска-2" у нас еще не заработала должным образом эффективная реформа децентрализации. Это 2014-2015 годы. А у нас есть конкретные действующие результаты этой реформы в 2016-2017 годах», – продолжил Георгиевский.
По его словам, децентрализация сейчас эффективно работает в регионах Украины, и эта реформа должна быть применена на Донбассе. «Эта реформа, безусловно, позитивная для страны. Территории, непосредственно громады, получают рычаги для развития, имеют определенные дополнительные полномочия, в частности, финансовые, и они развиваются», – отметил он.
«Что предъявляет нам РФ в 2014-2015 г.: "Мы защищаем возможность этих субъектов ("ДНР" и "ЛНР", – прим.) на самоопределение, потому что у них якобы есть какая-то особая экономическая ситуация". Так пожалуйста, реформа децентрализации дает ответ на этот вопрос», – добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов общественной организации «Экспертиза реформ», Украина должна принять огромное количество законодательных актов по вопросу реинтеграции неподконтрольных территорий, чтобы страны-гаранты Будапештского меморандума согласились на условия переговоров в формате «Минска-3» и выполнение условий этих соглашений по восстановлению территориальной целостности страны.
Согласно модели соглашения в формате «Минск-3», на протяжении 2-х лет с момента прекращения военной агрессии на Донбассе власть на этих территориях должны осуществлять местные государственные администрации и система исполнительных органов власти, которые работали там до начала боевых действий, поскольку вместе с миротворческим контингентом они смогут обеспечить мероприятия по принципу «трех Д» – деоккупацию, демилитаризацию и подготовиться к полноценной реализации реформы по децентрализации.
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